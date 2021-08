रूसी सैन्य विमान पहले हवा में आग की लपटों से घिरा, फिर धड़ाम से गिरा, देखें Video

International

oi-Love Gaur

मास्को, 17 अगस्त: रूस में सेना का एक मालवाहक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जानकारी के मुताबित सेना का यह विमान रूस की राजधानी मॉस्को के पास हादसे का शिकार हुआ है। इस सैन्य परिवहन विमान के क्रैश होने से तीन लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही हैं। सैन्य विमान मंगलवार को मास्को के बाहर एक टेस्टिंग के दौरान क्रैश हुआ है।

Horrifying, terribly tragic. Russian new Ilyushin Il-112V prototype aircraft crashes outside Moscow today after what appears to be an engine fire -- final moments on camera. Three on board dead. pic.twitter.com/OXwBkZ1ACd