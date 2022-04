तेजी से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ी दुनिया, रूस की चेतावनी, जेलेंस्की बोले, अब तैयार हो जाए पूरी दुनिया

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, अप्रैल 16: काला सागर में अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोत के तबाह होने के बाद रूस बुरी तरह से बौखला गया है और अब रूस की सेना यूक्रेन में 'पागल हाथी' की तरह हमले कर रही है और रूसी सैनिकों के हाथ जो भी आ रहे हैं, उसे वो तबाह-ओ-बर्बाद कर रह हैं। वहीं, अब परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से मंडराने लगा है और पेंटागन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने यूक्रेन के एक बड़े रॉकेट कारखाने को पूरी तरह से उड़ा दिया है।

English summary

Russia has said that the US and NATO want to end its existence and it will have unforeseen consequences.