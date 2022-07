Russia-Bulgaria tension :रूस ने बुल्गारिया के दूतावास को बंद करने की धमकी दी

International

oi-Artesh Kumar

मॉस्को, 1 जुलाई : रूस ने शुक्रवार को बुल्गारिया russia bulgaria tension) में अपने दूतावास और मास्को में यूरोपीय संघ के देश के मिशन को बंद करने की धमकी दी। बता दें कि, बुल्‍गारिया के निवर्तमान प्रधान मंत्री किरिल पेटकोव ने रूस के उस अल्‍टीमेटम को मानने से साफ इन्‍कार कर दिया है जिसमें रूस ने बुल्‍गारिया द्वारा 70 रूसी राजनयिकों को शुक्रवार दोपहर तक देश छोड़ने के फैसले को वापस लेने को कहा था। इसके अलावा उन्‍होंने बुल्‍गारिया के वित्‍तमंत्री और पीपी पार्टी के नेता असेन वासिलेव को अपनी जगह जगह देश का नया प्रमुख बनाने का भी आदेश दिया था।

रूस के लिए एक और नई टेंशन

बता दें कि, बाल्‍कन देश बुल्‍गारिया यूरोपीय संघ का सदस्‍य देश होने के अलावा नाटो का सदस्‍य भी है। कभी बुल्गारिया को रूस के करीबी देशों में गिना जाता था। हाल के दिनों में इस देश में राजनीतिक संकट छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक, ये संकट पिछले सप्‍ताह देश की सरकार के खिलाफ सदन में लाए अविश्‍वास प्रस्‍ताव को लेकर खड़ा हुआ था। इसके बाद पेटकोव ने इसी सप्‍ताह 70 रूसी राजनयिकों पर जासूसी करने का आरोप लगाकर उनको देश से बाहर जाने का आदेश दे डाला था। वहीं, रूस ने बुल्‍गारिया को अपना फैसला पलटने के लिए अल्‍टीमेटम दिया था। इसमें कहा गया था कि यदि बुल्‍गारिया अपना ये फैसला नहीं बदलता है तो रूस मास्‍को स्थित उसके दूतावास को बंद कर देगा।

यूरोपीय संघ का कड़ा विरोध

रूस के इस फैसले और धमकी का यूरोपीय संघ ने कड़ा विरोध किया है। पेटकोव ने रूस के इस फैसले को न माने जाने वाला बताया है। उन्‍होंने कहा है कि हम बुल्‍गारिया को फैसला पलटने के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसके अलावा रूस स्थित बुल्‍गारिया दूतावास कर्मियों को भी दिए अल्‍टीमेटम पर नाराजगी जताई गई है।

English summary

russia on friday threatened to close its embassy in bulgaria and shut down the EU country mission in moscow as tension rage over moscow's offensive in ukraine and espionage concerns.