हाथ में पवित्र कलावा बांधकर ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जानिए क्यों हैं कंप्लीट फैमिली मैन

International

oi-Abhijat Shekhar

Rishi Sunak Kalava Bhagavad Gita: ऋषि सुनक आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गये हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाल ली है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने बकिंघम पैलेस मे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर ऋषि सुनक ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वचन दिया है और उन्होंने कहा है कि, उनके पूर्ववर्ती प्रशासन ने कुछ गलतियां की हैं, जिन्हें वो सही करने की कोशिश करेंगे। वहीं, जब प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ऋषि सुनक पहुंचे, तो उनकी हाथों में कलावा बंधा हुआ नजर आया, जिससे पता चलता है कि, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हिन्दू धर्म से किस हद तक जुड़े हुए हैं।

Rishi Sunak Wealth: विरोधियों को अपने दांव से चित करने वाले भारतवंशी ऋषि सुनक की संपत्ति कितनी है?

English summary

Rishi Sunak has become the Prime Minister of Britain by tying the sacred Kalava in his hand. Know why he is called the Complete Family Man.