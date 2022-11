UK में 'एशियाई अमीरों' की लिस्ट में ऋषि सुनक-अक्षता का डेब्यू, जानें कौन-कौन 'भारतीय' हैं शामिल?

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Asian Rich List 2022 Rishi Sunak: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) और उनकी पत्नी (Akshata Murty) को यूनाइटेड किंगडम के 'एशियाई अमीरों' की लिस्ट में रखा गया है। वहीं, 'एशियन रिच लिस्ट 2022' में भारतीय मूल के एक और अमीर कारोबारी हिंदुजा परिवार को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इस लिस्ट में एशिया के उन लोगों को शामिल किया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और जिन्होंने अपने कारोबार की बदौलत अरबों की संपत्ति बनाई है।

English summary

Rishi Sunki's entry in UK's Asian Rich List for the first time, know who are the rest of the 'Indians'?