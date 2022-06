भारत में लोगों का न्यूज पर विश्वास और बढ़ा, सर्वे में गिरा अमेरिका, सबसे भरोसेमंद पत्रकारिता किसकी? जानिए

International

oi-Abhijat Shekhar

सिंगापुर, जून 20: भले ही भारत में मीडिया और पत्रकारिता की काफी आलोचना हो रही हो और पत्रकारों पर खेमेबाजी के आरोप लगते रहे हों, लेकिन रॉयटर्स की सर्वे में भारत को लेकर आश्चर्यजनक खुलासा हुआ है। सर्वे में पता चला है कि, एक तरह पूरी दुनिया में न्यूज के ऊपर से लोगों का भरोसा घटा है, तो भारत उन चंद देशों में शामिल है, जहां पर न्यूज में लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ ही गया है।

English summary

Reuters survey has revealed that people's confidence in news has decreased all over the world, while people's confidence in news has increased in India.