2700 साल पहले भी इंसान इस्तेमाल करते थे टॉयलेट, इजरायल में मिला दुर्लभ शौचालय

oi-Akarsh Shukla

यरुशलम, 6 अक्टूबर। टॉयलेट का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि कई सौ सालों से किया जा रहा है। हालांकि सदियों पहले हर किसी के लिए टॉयलेट अफोर्ड कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हमारे अमीर पूर्वज लग्जरी टॉयलेट में शौच किया करते थे। हाल ही में इजराइल की राजधानी यरुशलम में एक ऐसे टॉयलेट की खोज की गई जो एक-दो नहीं बल्कि 2700 साल पुराना है। इस टॉयलेट में आराम की भी पूरी व्यवस्था की गई है।

A 2700-year-old private toilet from the days of the first #Temple (7th cent. BCE) was discovered in a royal mansion in Armon Hanatziv, #Jerusalem. Beneath the toilet, a septic tank was discovered with a large amount of pottery from the first Temple Period. #HolyLand #Archaeology pic.twitter.com/EhasaKjn5h