Brazil : रियो डी जनेरियो में पुलिस कार्रवाई में 18 लोगों की मौत

International

oi-Artesh Kumar

रियो डी जनेरियो, 22 जुलाई : रियो डी जनेरियो (Rio De Janerio shooting 18 people killed) की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में गुरुवार को गिरोह के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई पुलिस कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए। हाल में शहर में पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई में कारों को चुराने, बैंकों को लूटने और आसपास के इलाकों पर हमला करने वाले एक आपराधिक गिरोह को निशाना बनाया गया था।

पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा

रियो के अधिकारियों ने कहा कि कॉम्प्लेक्सो डो अलेमाओ में पुलिस के साथ टकराव में एक पुलिस अधिकारी और एक महिला के साथ ही 16 संदिग्ध अपराधी मारे गए। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई में कारों को चुराने, बैंकों को लूटने और आसपास के इलाकों पर हमला करने वाले एक आपराधिक गिरोह को निशाना बनाया गया था।

क्या कहा पुलिस ने

रियो के पुलिस बल के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ अपराधियों ने पुलिस अधिकारियों के रूप में खुद को छिपाने के लिए वर्दी पहनी थी। रियो पुलिस के एक जांचकर्ता रोनाल्डो ओलिवेरा ने कहा, 'मैं उम्मीद कर रहा था कि वे (संदिग्धों ने) कोई प्रतिक्रिया न दें क्योंकि तब हम उनमें से 15, 14 को गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें : समुद्र की गहराई में मौजूद है 'मौत का तालाब', डुबकी लगाते ही खत्म हो जाती है जिंदगी!

English summary

At least 18 people died on Thursday during a major police raid in a dense warren of Rio de Janeiro slums, state military police said, in the latest bloody confrontation in Brazil's second-largest city.