10 सेकंड में फिनलैंड, 200 सेकंड में ब्रिटेन ध्वस्त, जानिए रूस ने अमेरिका को किन-किन शब्दों में धमकाया

मॉस्को, मई 15: यूक्रेन के बाद फिनलैंड को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है, कि, तमाम वैश्विक शक्तियां इस तनाव को बढ़ाने के बजाए, भड़काने में लगी हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने आज सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और कहा है, कि फिनलैंड नाटो में शामिल होकर रहेगा। जिसपर रूसी राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से कहा, कि वो नाटो में शामिल होकर 'गलती' कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा को 'कोई खतरा नहीं' है। वहीं, पुतिन के करीबी सांसद ने दो टूक कहा है, कि रूस 10 सेकंड में फिनलैंड को और 200 सेकंड में ब्रिटेन को तबाह कर देगा।

