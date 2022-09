पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन आज, विदेशी नेताओं से मिल रहीं बधाइयां

International

नई दिल्ली, 17 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है (Prime Minister Narendra Modi Birthday 17 September)। उनके जन्मदिन के अवसर पर देश -विदेश से बधाई संदेश आ रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल एओ ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें ट्विटर पर शुभकामना दी है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सभी ऑस्ट्रेलियाई जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में भारत-ऑस्ट्रेलिया दोस्ती और भी मजबूत हुई है।

#WATCH | My dear friend, tomorrow you are about to celebrate your birthday...,says Russian President Vladimir Putin to PM Modi ahead of his birthday

Prime Minister Narendra Modi turns 72-years-old today, Saturday. He has introduced several public welfare schemes in the past eight years of his governance as the Prime Minister of India. Here are five public welfare schemes introduced by PM Modi since he came to power in the country,