महारानी एलिजाबेथ-II के अंतिम संस्कार में शामिल होने लंदन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

oi-Pallavi Kumari

लंदन, 18 सितंबर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची हैं। लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 17 से 19 सितंबर तक यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक दौरे पर हैं।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके दल के सदस्यों को लेकर राष्ट्रपति विमान 20:50 IST पर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होटल के लिए रवाना हुईं। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त द्वारा स्वागत किया गया।

United Kingdom | President of India Droupadi Murmu arrived in London to attend the state funeral of Queen Elizabeth II

State Funeral of Queen Elizabeth II will take place at Westminster Abbey on September 19

(Pic Source: President's Twitter handle) pic.twitter.com/yavFAwPEmq