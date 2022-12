पोप बेनेडिक्ट-16 की तबियत बिगड़ी, पोप फ्रांसिस ने सभी अनुयायियों से प्रार्थना करने की अपील की

पोप बेनेडिक्ट ने 600 सालों के इतिहास में पहली बार फरवरी 2013 में पोप पद से इस्तीफा दिया था। वह 95 साल के हैं और वेटिकन ग्राउंट के कॉनवेट में रह रहे हैं। पूर्व पोप की सेहत में हाल के सालों में बहुत गिरावट आई है।

कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप फांसिस ने बुधवार को कहा कि उनके पूर्ववर्ती पोप एमेरिटस बेनडिक्ट 16वें बहुत ही बीमार हैं। उन्होंने सभी अनुयायियों से बेनडिक्ट 16वें के लिए प्रार्थना करने की अपील की ताकि ईश्वर उन्हें जीवन के अंतिम समय में सुकून प्रदान करें। फिलहाल पोप फ्रांसिस ने बेनडिक्ट की स्थिति की विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

2013 में पद से दिया था इस्तीफा

पोप बेनेडिक्ट ने 600 सालों के इतिहास में पहली बार फरवरी 2013 में पोप पद से इस्तीफा दिया था। वह 95 साल के हैं और वेटिकन ग्राउंट के कॉनवेट में रह रहे हैं। पूर्व पोप की सेहत में हाल के सालों में बहुत गिरावट आई है। पोप पद छोड़ने के बाद बेनडिक्ट अपना समय प्रार्थना और ध्यान में बिता रहे हैं। पोप फ्रांसिस वेटिकन के पॉल VI हॉल में एक आम दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बेनेडिक्ट के गिरते स्वास्थ्य के बारे में बात की।

