ब्रिटेन की महारानी के ताबूत से शाही ध्वज खींचने की हुई कोशिश, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया

लंदन, 17 सितंबर : ब्रिटेन की महारानी का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए लंदन स्थित संसद के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। यहां लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे इसी दौरान एक अजीब वाकया हो गया। बताया जा रहा है कि, यहां एक शख्स महारानी के ताबूत (Queen elizabeth coffin) के उपर रखे शाही ध्वज को खींचने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

English summary

The Police tackled a man who grabbed a flag from the Queen's coffin to the ground. Mourners in Westminster Hall were shocked as live streaming had to be stopped for about 15 minutes. The man was probably trying to reveal the coffin beneath the flag as the Queen lies in state. Mourners could see the man bolting up the staircase and reaching the catafalque.