अगले हफ्ते यूरोप के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 'अकड़' दिखाने वाले जर्मन चांसलर खुद करेंगे अगवानी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 27: भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के बीच यूरोप का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी तीन यूरोपीय देशों, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे इसी हफ्ते निकले हैं और इमैनुएलन मैंक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली फ्रांस यात्रा होगी।

English summary

Indian Prime Minister PM Modi will visit Germany, Denmark and France next week. This visit of PM Modi is going to be very important in the midst of Ukraine war.