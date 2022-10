खालिस्तानियों का 'जनमत संग्रह', भारत का कड़ा विरोध, PM मोदी ने कहा, कार्रवाई करे ट्रूडो सरकार

International

oi-Artesh Kumar

भारत ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा जनमत संग्रह (Khalistan referendum) कराये जाने पर रोक नहीं लगाये जाने पर गहरी आपत्ति एवं खेद व्यक्त किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार (Justin Trudeau government canada) से 6 नवंबर को ओन्टारियो (Ontario) में प्रतिबंधित संगठन की तरफ से आयोजित की जाने वाली तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने इससे संबंधित एक डिमार्शे (demarche -लिखित विरोध पत्र) दिया है। पीएम मोदी की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को भेजे गए विरोध पत्र में कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन की इस तरह की हरकतें भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देता है।

English summary

The Narendra Modi has served a demarche to the Justin Trudeau government this week asking it to stop the so-called Khalistan referendum organized by proscribed organisation in Ontario on November 6 as it challenges the territorial integrity and sovereignty of India. The demarche was served to a senior official of the Canadian High Commission by a senior Ministry of External Affairs official and India’s strong concern will be also conveyed by the Indian Embassy in Ottawa to Global Affairs, Canada next week.