पीएम मोदी ने की काबुल गुरुद्वारे पर 'कायराना' आतंकी हमले की निंदा

International

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 18 जून। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के धार्मिक स्थल पर हुए हमले को कायरता पूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बर्बर हमले की निंदा करता हूं।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक सिख गुरुद्वारे के पास आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट किए। एक बाद एक कई धमाके हुए। ये आतंकी हमला काबुल के गुरुद्वारा कर्ते परवान के पास सड़क पर हुआ। हमले के तुरंत बाद भारत ने गुरुद्वारे में मौजूद लोगों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हम इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता समुदाय के कल्याण के लिए है।

Shocked by the cowardly terrorist attack against the Karte Parwan Gurudwara in Kabul. I condemn this barbaric attack, and pray for the safety and well-being of the devotees.