Pulitzer prize: दानिश सिद्दीकी के बच्चों ने पिता के पुलित्जर पुरस्कार को स्वीकार किया

दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी (Danish Siddiqui) समेत चार भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दानिश की पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जे के समय हुए संघर्ष के कवरेज के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में दानिश सिद्दीकी के बच्चों ने पिता की ओर से पुलित्जर पुरस्कार ( Pulitzer prize) स्वीकार किया।

English summary

Danish Siddiqui- who extensively covered conflicts around the world- had won the Pulitzer Prize in 2018 for feature photography for documenting the Rohingya refugee crisis and was killed while covering the war between Afghan troops and the Taliban in Kandahar city.