रूस-यूक्रेन युद्ध: अब Shell ने दिया बड़ा झटका, रूस से तेल-प्राकृतिक गैस खरीदने पर रोक

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 मार्च: यूक्रेन के हमले के बाद अब रूस पर आर्थिक चोट दी जा रही है। विश्व के कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूसी बाजार अब धीरे-धीरे आर्थिक मार झेल रहे हैं। इस बीच तेल के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी शेल ने भी रूस के साथ तेल, गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में संबंध समाप्त करने का ऐलान किया है। मंगलवार को एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी शेल ने कहा कि वह रूस से तेल, प्राकृतिक गैस खरीदना रोक देगी और रूस में अपने सर्विस स्टेशनों को बंद कर देगी।

दरअसल, शेल एक ब्रिटिश सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस लंदन, यूनाइटेड किंगडम में शेल सेंटर में है। इस बीच मंगलवार को पेट्रोलियम कंपनी शेल ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि शेल ने सभी रूसी तेल और गैस से हटने के इरादे की घोषणा की है।

Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new govt guidance. As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia: Shell#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/T0Byr0wtZI