गायब करवा दी गईं पूर्व उप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाली चीन की टेनिस खिलाड़ी? यूएस-यूएन चिंतित

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 20: राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद खास और चीन के पूर्व उप-प्रधानमंत्री पर रेप का आरोप लगाने वाली विश्व की स्टार टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई गायब हो चुकी हैं। जिसके बाद अब उनके समर्थन में दुनियाभर से आवाजें उठने लगी हैं। पेंग शुआई को लेकर अब अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने आवाज उठाई है और चीन से पेंग शुआई के सुरक्षित होने को लेकर सबूत मांगा है। पेंग शुआई चीन की उन कुछ लोगों में से हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेताओं के खिलाफ बोलने का साहस किया और अब ऐसी आशंका है कि, उन्हें 'गायब' करवा दिया गया है।

English summary

World famous Chinese player Peng Shuai, who accused the former deputy prime minister, is missing, for whose safety the UN and the US have sought evidence from China.