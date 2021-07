spyware list: फ्रांस के राष्ट्रपति समेत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जासूसी, भारतीय पत्रकार भी बने निशाना

International

नई दिल्ली, जुलाई 21: पेगासस फोन जासूसी कांड में सिर्फ पत्रकारों की ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भी जमकर जासूसी की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किस-किससे और क्या सब फोन पर बात की है, इसे भी सुना गया है। फ्रांस की सरकार ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद पेरिस प्रॉसीक्यूटर ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि 14 देशों के प्रमुखों के नाम पेकासस की लिस्ट में हैं।

The President of France, the Prime Minister of Pakistan as well as 14 heads of state of the world have been spied on. At the same time, many Indian journalists have also been targeted.