अफगानिस्तान संकट पर 'पीड़ित' बनने की कोशिश में पाकिस्तान, इमरान खान की रणनीति का खुलासा

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 12: अफगानिस्तान में संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है और माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान बहुत जल्द अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के हालात बनने लगे हैं और बहुत बड़े शरणार्थी संकट की तरफ दुनिया बढ़ रही है। वहीं, रिपोर्ट है कि पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ तालिबान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संकठन तालिबान के साथ मिलकर अफगान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश में है और पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी प्लानिंग कर रहा है।

तालिबान से बातचीत कर भारत को कितना फायदा ? पाकिस्तान के अड़ंगे से होगा नुकसान?

English summary

Pakistan will try to play the 'victim card' on Afghanistan crisis and extort money from the world. The strategy of the Imran government has been revealed in the intelligence report.