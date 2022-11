PAK में आज से बाजवा के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू, सेना के नये 'बॉस' पर शहबाज की माथापच्ची

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Pakistan news army chief: अपने हथियारों के जखीरे में परमाणु बम रखने वाला एकमात्र इस्लामिक देश पाकिस्तान में आज से नये आर्मी चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा इसी महीने 29 तारीख को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे और उन्हें रिप्लेस करने के लिए कई नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, जिनमें सैन्य अधिकारियों के अलावे जासूसी एजेंसी आईएसआई के भी कई नाम हैं। पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसपर पूरी दुनिया की नजर है और ऐसा इसलिए, क्योंकि जो भी नया आर्मी चीफ बनेगा, वही देश की राजनीति और विदेश नीति को कंट्रोल करेगा। ऐसे में आइये जानते हैं, कि आर्मी चीफ की रेस में कौन कौन दावेदार शामिल हैं और क्या शांति के साथ नये आर्मी चीफ की नियुक्ति हो सकती है?

रिटायर होने से पहले PAK आर्मी चीफ की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा, सारे रिश्तेदार बने अरबपति, जानें कैसे?

English summary

The search for a new army chief has started in Pakistan today. Know, how important will Shehbaz Sharif's decision be for the stability of Pakistan?