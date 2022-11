गृहयुद्ध या नेताओं का फिर मांग रहा बलिदान? अगले 17 दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Pakistan News: पाकिस्तान में जारी भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इस महीने काफी कुछ होने वाला है और केन्द्र में मौजूदा पाकिस्तानी राजनीति के तीन चेहरे हैं। एक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और तीसरे शख्स हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ बाजवा इस महीने ही रिटायर हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसी बात को लेकर कोहराम मचा हुआ है, कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और जिसने आर्मी चीफ को अपने पाले में कर लिया, पाकिस्तान पर उसी का राज होगा। ये बात बच्चा-बच्चा भी जानता है और इसीलिए इमरान खान पूरी ताकत के साथ आर्मी चीफ की नियुक्ति में अपनी भूमिका के लिए आंदोलन पर निकले हुए हैं। लिहाजा, इसी महीने तय हो जाएगा, कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है?

English summary

The next 17 days are going to be very heavy on Pakistan, know why the month of November is important for Imran Khan, Shahbaz Sharif and General Bajwa?