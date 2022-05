मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत में पाक PM शहबाज बोले- मैं तो 'मजनूं' हूं !

International

oi-Artesh Kumar

लाहौर, 28 मई : पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। जनता आर्थिक परेशानी से बेहाल है। खबर के अनुसार आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए।

English summary

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif on Saturday called himself as a "majnoo" as he testified in a special court hearing in the Pakistan Rupee 16 billion money laundering case against him and his sons- Hamza and Suleman.