उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने में पाकिस्तान करता है चीन की मदद, इमरान खान के ढोंग की खुली पोल

इस्लामाबाद, जनवरी 22: दुनियाभर के मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा पाकिस्तान करता रहता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दिन तो दुनियाभर के मुसलमानों के लिए हो-हल्ला करने में ही गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान के सबसे बड़े पाप का पर्दाफाश हो गया है और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि, चीन में उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने में पाकिस्तान काफी मदद करता है।

Pakistan helps China in atrocities on Uighur Muslims. In the report of Canada Think Tank, a big disclosure has been made about the atrocities on Uighur Muslims.