मोहनजोदड़ो के अस्तित्व पर आया संकट, बाढ़ से बर्बाद हो रहे हैं कई हिस्से, पाकिस्तान ने खड़े किए हाथ

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 6 सितंबर : पाकिस्तान इस वक्त विश्व इतिहास की सबसे बड़ी जलवायु त्रासदी से जूझ रहा है। देश में बेमौसम बरसात ने लोगों से उसके सुख-चैन सब कुछ छिन लिया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, जिससे मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल पर भी भारी असर पड़ा है। सिंधु नदी के बढ़े जलस्तर से आई बाढ़ से इस इलाके के कई महत्वपूर्ण हिस्से डूब गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐतिहासिक खंडहर के कई इलाके सीवरेज नाले बाढ़ के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिंधु नदी पर बने ज्यादातर बांध अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं और उनके ऊपर से पानी बह कर आ रहा है। मोहनजोदड़ो में आई बाढ़ से गलियों का हिस्सा एक बार फिर मिट्टी से पट गया। कई दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अगर इसी तरह की बाढ़ का कहर जारी रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पुरातत्व का ये खजाना एक बार फिर से जमीन के नीचे समा जाए। वहीं, पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कहा है कि,अगर इस अमूल्य धरोहर के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसे विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है।



English summary

Mohenjo-daro, a group of mounds and ruins, is a 5000-year-old archaeological site located about 80-km off the city of Sukkur. It comprises the remnants of one of two main centres of the ancient Indus Valley Civilisation, the other one being Harappa, located 640 km to the northwest, in Punjab province. Mohenjo-daro, which means ‘mound of the dead’, was one of the oldest cities of the world.