फिर इमरान खान की आंख का तारा बने नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान ने इस खास लिस्ट में किया शामिल

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 17: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान में एक बार फिर से जमकर तारीफ हो रही है और इमरान खान सरकार ने एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की जमकर प्रशंसा की है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को एक बार फिर से सिख तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू छा गये हैं।

English summary

Pakistan has once again praised Navjot Singh Sidhu for the Kartarpur Corridor and has included his name at this special place.