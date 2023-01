'इस्लाम के नाम पर बना, बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह की', पाकिस्तानी वित्तमंत्री ने देश को खुदा के सहारे छोड़ा

पाकिस्तान के इस साल मई महीने तक डिफॉल्ट होने की आशंका जताई गई है, वहीं पाकिस्तान के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिनों तक ही सामान खरीद सकता है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Pakistan News: आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को लगता है शहबाज शरीफ की सरकार ने बेबस हालात पर छोड़ दिया है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने देश को अल्लाह की मर्जी के सहारे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के वित्तमंत्री का ये बयान काफी हास्यास्पद है और उनके बयान की पाकिस्तान में भी काफी आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है, कि इस्लाम के नाम पर बनाए गये पाकिस्तान की समृद्धि और विकास के लिए अल्लाह जिम्मेदार है।

तबाह हो गई पाकिस्तानी करेंसी पौने 300 के पास पहुंचा, शहबाज के मंत्री ने जताई गृहयुद्ध की आशंका

English summary

Finance Minister of Pakistan has said that it is the responsibility of Allah to save the Pakistan made in the name of Islam.