भारत को डॉन दाऊद इब्राहिम कब सौंपेंगे? सवाल पर पाकिस्तान के FIA चीफ ने रख ली मुंह पर उंगली

oi-Sanjay Kumar Jha

90वीं इंटरपोल कॉन्फ्रेंस (Interpol conference) का आयोजन आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की ओर से संघीय जांच एजेंसी (FIA) के महानिदेशक मोहसिन बट (Mohsin Butt) भी शामिल हुए हैं। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पाकिस्तान से आए एफआईए के महानिदेशक मोहसिन बट से पूछा कि क्या वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे तो मोहसिन बट ने जवाब देने से इंकार कर दिया।

इस घटना का वीडियो एएनआई ने ट्वीट किया है। ट्वीट में देखा जा सकता है कि कैसे मोहसिन बट पत्रकारों के सवाल पर उंगलियों से चुप होने का इशारा करते हैं। पत्रकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ-साथ लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भी भारत को सौंपने की बात पूछी। इसका जवाब देने से मोहसिन बट ने इंकार कर दिया और चुप होने का इशारा किया।

#WATCH | Pakistan's director-general of the Federal Investigation Agency (FIA) Mohsin Butt, attending the Interpol conference in Delhi, refuses to answer when asked if they will handover underworld don Dawood Ibrahim & Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed to India. pic.twitter.com/GRKQWvPNA1