भारत के विरोध को नंजरअंदाज किया! चीन के साथ मिलकर CPEC का विस्तार करेगा 'धूर्त' पाकिस्तान

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) चीन (China) के दौरे के क्रम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग (XI Jinping) से मुलाकात की। इस बैठक में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर चर्चा हुई। चीन और पाकिस्तान ने भारत के विरोध के बावजूद इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को अब अफगानिस्तान तक ले जाना चाहते हैं। बैठक में चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग और दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पीएम शरीफ की मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया। इस साझा बयान में चीन और पाक आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने पर सहमती जताई।

English summary

Pakistan and China have decided to go ahead with a plan to extend China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) to Afghanistan despite opposition from India on issues of sovereignty and territorial integrity.