एक्स वाइफ पद्मा का रिएक्शन, दुःस्वप्न के बाद सलमान रुश्दी को राहत

न्यूयॉर्क, 16 अगस्त : अमेरिका में पिछले हफ्ते मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना की चारों तरफ निंदा हुई। कई लोग तो इस खबर के सदमें से अभी तक उबर नहीं पाए हैं और जो लोग इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनमें भी एक डर का माहौल है। बता दें कि, शुक्रवार को न्यूयॉर्क में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में 75 साल के रुश्दी पर एक युवक ने धारदार हथियारों से हमला किया था। इस हमले में सलमान रुश्दी को गंभीर चोटें आई थीं।

Amid a deluge of responses, Padma Lakshmi, Rusdhie’s former partner, said she was “worried and wordless” with the news but she could “finally exhale” as the updates on his recovery emerged. “Relieved @SalmanRushdie is pulling through after Friday’s nightmare. Worried and wordless, can finally exhale. Now hoping for swift healing. (sic),” she wrote in a tweet on Sunday.