एलियंस का गोला खोजने के करीब पहुंचे हॉवर्ड के वैज्ञानिक, अलौकिक शक्तियों से बचने के लिए कर पाएंगे संधि?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 26: हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के दो मशहूर वैज्ञानिक एवि लोएब और आमिर सिराज ने दावा किया है कि वो एलियंस की दुनिया खोजने के काफी करीब पहुंच गये हैं और अगर सबकुछ सही रहा, तो बहुत जल्द वो गैलेक्सी में मौजूद एलियंस के ग्रह का पता लगा लगें। हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का ये दावा काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कई वैज्ञानिक लगातार हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एवि लोएब के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एवि लोएब को ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहिए, जिससे पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए।

English summary

Scientists at Howard University have said that they have come close to discovering the world of aliens. Scientist Avi Loeb said that not being friends with aliens can be dangerous.