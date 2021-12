चोट लगने का बहाना बनाकर महिला प्लेयर ने बीच मैदान पर अपनी गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, वीडियो वायरल

International

oi-Sagar Bhardwaj

कैनबरा, 12 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया की एक सॉफ्टबॉल महिला प्लेयर ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक खास तरीका चुना, जिसने सभी को हैरान कर दिया। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

English summary

On the pretext of getting hurt, the female player proposed her girlfriend on the ground, the video went viral