अमेरिका में रातों रात मरीज डबल, नीदरलैंड में लॉकडाउन, जानिए विश्व में कैसे कोहराम मचा रहा ओमिक्रॉन?

नई दिल्ली, दिसंबर 19: पिछले तीन हफ्तों में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुका है और इसके फैलने की रफ्तार कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि सिर्फ एक रात में अमेरिका में मरीज दोगुने हो चुके हैं तो नीदरलैंड में एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में हालात ऑउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं बचे हैं। आईये जानते हैं, विश्व के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कितना कहर बरपा रखा है?

