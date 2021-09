अपने ही लड़ाकों की इन हरकतों पर भड़का तालिबान, जारी किया सख्त फरमान

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 सितंबर: तालिबान के अपने ही आतंकी अब उसके सरगनाओं के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। तालिबान की ओर से एक तरफ आम नागरिकों के लिए फरमान पर फरमान तो जारी हो ही रहे हैं, उब उन्हें अपने लड़ाकों को भी सुधर जाने की चेतावनी देनी पड़ रही है। दरअसल, तालिबान के ये लड़ाके बेकाबू की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वे टूरिस्ट स्पॉट से लेकर सरकारी दफ्तरों में या तो सेल्फी लेने में जुट गए हैं या फिर विरोधियों की हत्याएं करके उनके शवों को सार्वजनिक स्थलों पर लटकाने का काम कर रहे हैं। तालिबान लीडरशिप की उनकी इसके चलते टेंशन बढ़ गई है और मुल्ला उमर के बेटे को ऑडियो संदेश के जरिए उन्हें सख्त हिदायत देनी पड़ी है।

English summary

Taliban has instructed its fighters to behave according to the values of Islam and not to fall into the trap of selfies