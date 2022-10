उत्तर कोरिया जल्द करेगा न्यूक्लियर टेस्ट! अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी चेतावनी

International

oi-Artesh Kumar

उत्तर कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए सिरदर्द बन गया है। वह मना करने के बावजूद मिसाइलों का परीक्षण करता जा रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसका हाल में मिसाइलों का प्रक्षेपण दक्षिण पर परमाणु हमले का 'अनुकरण' था। किम जोंग उन के देश ने यह बात तब कही जब खुफिया जानकारी में पता चला कि वह पांच साल में अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। हाल के हफ्तों में प्योंगयांग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जवाब में सात मिसाइलों को लॉन्च कर चुका है।

English summary

US and South Korea intelligence officials have been suggesting that the North may soon test a nuclear weapon for the first time since 2017.