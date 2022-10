किम जोंग उन के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में भारी तनाव! गरज रहे फाइटर जेट, होगा न्यूक्लियर टेस्ट?

International

oi-Artesh Kumar

उत्तर कोरिया (North Korea) और दक्षिण कोरिया (south korea) के बीच तनाव कब जंग में तब्दिल हो जाए कह नहीं सकते हैं। हालात काफी नाजुक दिखाई पड़ रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया ने भी उत्तर कोरिया को अब जवाब देना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया के 10 फाइटर जेट के सीमा के पास आने पर दक्षिण कोरिया ने भी अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया है। जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने मिसाइल फायर कर दिया है।

English summary

North Korea fired a short-range ballistic missile into the sea off its east coast on Friday, South Korea's military said, the latest in a series of launches by the nuclear-armed country amid heightened tensions.