निलाक्षी साहा सिन्हा बनी आर्मेनिया में नई राजदूत, जानिए मोदी सरकार ने 'खास' अधिकारी को क्यों चुना?

भारत और आर्मेनिया के संबंध काफी मजबूत हुए हैं और अगर आर्मेनिया में अजरबैजान के रास्ते पाकिस्तान को जाने से रोकना है, तो फिर भारत को आर्मेनिया के लिए काफी काम करने होंगे।

Nilakshi Saha Sinha: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ साए की तरह रहने वाली विदेश विभाग की अहम महिला अधिकारी नीलाक्षी सिन्हा को अहम जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है, कि "सुश्री नीलाक्षी साहा सिन्हा, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उन्हें आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।" विदेश मंत्रालय ने कहा कि साहा के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

