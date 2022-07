सरकारी अधिकारी से पूछा गया, कहां हैं घोटाले के 10 करोड़? बेहोश होने की करने लगा नौटंकी, वीडियो देखें

International

oi-Abhijat Shekhar

अबुजा, जुलाई 04: दुनिया में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की कोई कमी नहीं है और ये भ्रष्ट अधिकारी और नेता अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए लाख जतन करते रहते हैं। और एक ऐसा ही मामला आया है नाइजीरिया में, जहां एक बड़ा अधकारी अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए बेहोश होने का नाटक करने लगा। हालांकि, उसकी नौटंकी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी और अब पूरी दुनिया में उस नौटंकीबाज अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है।

A Nigerian official fake fainted after he was grilled about missing funds. pic.twitter.com/l8kFfmmM3O

US में भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में भूचाल, हजारों की गई नौकरी, दर्जनों कंपनियों की हालत खराब

English summary

When the question was asked to the officer, where are the 10 crores that have disappeared, he started acting unconscious in Parliament.