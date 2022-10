America: डोनाल्ड ट्रंप की इस 'नौटंकी' की वजह से न्यूयॉर्क शहर में लगाई गई इमरजेंसी

International

अमेरिका में न्यूयार्क शहर (New York City) के मेयर एरिक एडम्स ने प्रवासियों (migrants) की बढती संख्या के कारण उत्पन्न हुई संकट की स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अब तक दक्षिणी सीमा से 17,000 से हजार अधिक प्रवासी शहर में पहुंच चुके हैं। हाल के महीनों में टेक्सास, एरिजोना और फ्लोरिडा जैसे रिपब्लिकन राज्य प्रवासियों के लिए उदार नीतियां बनाने वाली पार्टी डेमोक्रेटिक के क्षेत्रों में भेज रहे हैं।

New York City Mayor declared a state of emergency over the arrival of thousands of migrants bused from the U.S. southern border in recent months, imploring the Biden administration for aid, as the city's overwhelmed shelters struggle to accommodate the recent arrivals.