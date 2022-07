कोरोना की उत्पत्ति पर फिर घिरा चीन, वुहान सीफूड मार्केट पर बड़ा खुलासा

International

न्यूयॉर्क, 27 जुलाई : कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजरें बनी हुई हैं। कोविड की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO-World Health Organisation) ने अपना शोध जारी रखा है। जून में , विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की थी कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कोरोना महामारी के फैलने के सभी संभावित श्रोतों पर शोध करना जारी रखा जाए। इससे जुड़े अध्ययनों को फरवरी में प्रीप्रिंट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था, लेकिन अब इसकी समीक्षा की गई है। इस समीक्षा को मंगलवार को जर्नल साइंस में प्रकाशित किया गया था।



In June, the World Health Organization recommended that scientists continue to research all possible origins of the Covid-19 pandemic, including a lab leak. Two newly published studies take totally different approaches but arrive at the same conclusion: The Huanan Seafood Market in Wuhan, China, was most likely the epicenter for the coronavirus.