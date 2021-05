नेपाल को चीन ने भेजा खाली सिलेंडर, अब प्रधानमंत्री कोली को भारत से मदद की उम्मीद

International

oi-Abhijat Shekhar

काठमांडू, मई 17: भारत की तरह ही नेपाल भी कोरोना वायरस से बुरी तरह से परेशान है और नेपाल में भी ऑक्सीजन की समस्या से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने से नेपाल में भी लोगों की मौत हो रही है और भारत की तरह ही नेपाल के लोग भी एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे हैं। इस बीच चीन ने नेपाल को मदद के नाम पर 18 हजार खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है।

#Nepal received a second shipment of #China -donated #oxygencylinders as the Himalayan country is continuing to face an acute shortage of medical oxygen supply for a growing number of #Covid19 patients. pic.twitter.com/ZCcjnu4raT

English summary

China has sent 18 thousand empty oxygen cylinders to Nepal. At the same time, Nepal's Prime Minister Koli is expected to get medical help from India.