भारतीय दंपती का दुखद अंत, नेपाल जाने के लिए Reunion हुआ था

काठमांडू, 31 मई : नेपाल विमान हादसे के साथ ही रविवार को एक भारतीय दंपती के मिलन का भी अंत हो गया। महाराष्ट्र में अशोक त्रिपाठी और ठाणे निवासी उनकी पत्नी अलग-अलग रह रहे थे। वे नेपाल यात्रा के लिए साथ जाने को राजी हुए थे। हम इस यात्रा को पुर्नमिलन (Reunion) भी कह सकते हैं, लेकिन कौन जानता था कि यह पुर्नमिलन उनके लिए अंतिम सफर साबित होगा। वे अपने बेटे और बेटी के साथ नेपाल घुमने जा रहे थे।

For Ashok Kumar Tripathi and his estranged wife Vaibhavi, their reunion trip to Nepal with their children met a tragic end as their plane crashed in the neighbouring country.