टूना मछली निर्यात घोटाले में NCP सांसद मोहम्मद फैजल, भतीजे CBI के रडार पर

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/कोलंबो, 25 जून: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक डीआईजी के नेतृत्व में टूना मछली के निर्यात से संबंधित 25 सदस्यीय टीम लक्षद्वीप प्रशासन के कुछ विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के संबंध में लक्षद्वीप प्रशासन के सतर्कता अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर रही है।

English summary

TheCentral Bureau of Investigation (CBI) is probing nationalist Congress Party (NCP) Lok Sabha member Mohammed Faizal in the alleged tuna fish scam. Abdul Razzaq, a relative of the MP, is also said to be on the CBI's radar along with a Colombo-based company in the case. The vigilance department of the Lakshadweep administration is also involved in this investigation with the CBI. The involvement of some local officials of the concerned department is also being suspected in the scam