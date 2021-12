International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बार फिर से ऐस्‍टरॉइड को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि, स्‍टैचू ऑफ लिबर्टी से तीन गुना ज्यादा बड़ा ऐस्‍टरॉइड पृथ्वी की तरफ काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। नासा ने कहा है कि, बुधवार देर रात कर पृथ्वी के काफी करीब से ये विशालकाय ऐस्‍टरॉइड गुजरेगा। पृथ्वी के पास आने वाले इस ऐस्‍टरॉइड का नाम वैज्ञानिकों ने 2017एई3 रखा है।

खरबों के खजाने की खोज, चांद-मंगल पर कदम, 2022 के वो अंतरिक्ष मिशन, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे

English summary

NASA has said that an asteroid three times larger than the Statue of Liberty is coming closer to Earth. A warning has been issued regarding this.