मेक्सिको से निकल चुका है 6 हजार प्रवासी लोगों का कारवां, क्या अमेरिका पहुंच पाएगा?

मेक्सिको सिटी, 08 जूनः अमेरिका की सीमा तक पहुंचने के उद्देश्य से कई हजार प्रवासियों का एक कारवां मंगलवार को दक्षिणी मेक्सिको से गुजरा। हालांकि इस बार किसी अधिकारी ने इन प्रवासियों को रोकने की कोशिश नहीं की। यह कारवां मंगलवार को तपचुला से करीब 25 मील की दूरी पर हुइक्स्टला पहुंचा। तपचुला से सोमवार को इस काफिले की शुरुआत हुई थी।

English summary

Thousands of migrants begin walking towards US as the country is hosting the Summit of the Americas in Los Angeles