ब्रह्मांड में हो रही है विशालकाय पहाड़ों की अग्निवर्षा, धरती के पास से गुजरते धधकते चट्टानों ने बढ़ाई टेंशन

नई दिल्ली, अक्टूबर 17: अंतरिक्ष में विशालकाय चट्टानों की बारिश हो रही है और कई बड़े विशालकाय ऐस्टरॉइड धरती के पास से गुजर रहे हैं। जिनमें से एक ऐस्टरॉइड का आकार गीजा के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसा है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दो और आने वाले दिनों में कई और ऐस्टरॉइड के धरती के पास से गुजरने की आशंका है, जिसने वैज्ञानिकों की टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। डर इस बात को लेकर है, कि अगर ये ऐस्टरॉइड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गये, तो पृथ्वी पर तबाही मच सकती है।

English summary

NASA has said that it is raining mountains in space and about 27,000 asteroids are close to Earth.