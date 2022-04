मंगल पर अबतक का सबसे भयंकर 'भूकंप', यह Marsquakes इंसानों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाशिंगटन डीसी, 24 अप्रैल: मंगल ग्रह की धरती दो-दो बार हिली है। ये भूकंप इतने शक्तिशाली हैं, जितने आजतक कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए गए। लेकिन, वैज्ञानिकों को इस भूकंप में उम्मीद की कई किरणें भी नजर आ रही हैं। वहां पर भूकंप की इन घटनाओं को अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के इनसाइट लैंडर में लगे उपकरणों की मदद से विशेष स्पेक्ट्रल स्केल पर मापा गया है। आइए जानते हैं कि मंगल पर हुए मार्सक्वेक को इंसान के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वैज्ञानिकों को इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है?

English summary

The most powerful earthquake ever struck twice on Mars, it is known as marsquake. Scientists hope this can provide enough information to establish human settlements