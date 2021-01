मालदीव पहुंची कोविशील्ड की 1 लाख डोज, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार

International

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। maldives corona vaccine भारत में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड की सप्लाई हमारे पड़ोसी देशों में भी शुरू हो गई है। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी थी कि 20 जनवरी से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो जाएगी और बुधवार को कोविशील्ड की 1 लाख डोज मालदीव पहुंच गई है। एयर इंडिया के विमान से जब कोविशील्ड की वैक्सीन मालदीव पहुंची तो एयरपोर्ट पर कई बड़े अधिकारी वैक्सीन को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। कोरोना वैक्सीन के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहाली सोलीह ने भारत का आभार जताया है।

Our heartfelt thanks to PM Narendra Modi, the government & people of India for this most generous gift: Maldives President Ibrahim Mohamed Solih https://t.co/Mm0lMfxxga

मालदीव के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने जताया आभार

इब्राहिम मोहाली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस उदार उपहार के हार्दिक धन्यवाद। आपको बता दें कि मालदीव भारत से कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमेशा की तरह भारत मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मालदीव में भी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा।

An AN32 aircraft just arrived in Paro valley, ferrying Bhutan's first consignment of COVID-19 vaccine from India.

Health minister Dechen Wangmo will receive the vaccines from Indian Ambassador Ruchira Kamboj in presence of Prime Minister Dr Lotay Tshering in a modest ceremony. pic.twitter.com/xATxyn5Pc3