मलाला यूसुफजई ने पहली बार अफगानिस्तान पर खोला मुंह, तालिबान को लेकर कही बड़ी बात, मचेगा बवाल

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 25: अफगानिस्तान में वर्तमान हालातों को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने पहली बार मुंह खोला है। इस वक्त जब अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है और तालिबान ने पूरे करीब-करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उस वक्त मलाला यूसुफजई ने पहली बार अफगानिस्तान संकट पर अपना मुंह खोला है। मलाला यूसुफजई ने तालिबान को लेकर जो कुछ भी कहा है, माना जा रहा है कि उसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचना तय है।

English summary

Pakistan's activist Malala Yousafzai has given a scathing statement about the Taliban rule, after which it is believed that there is going to be a ruckus in Pakistan.